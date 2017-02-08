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08.02.2017 18:50

Муниципальные власти, правительство Мурманской области и градообразующее предприятие совместно будут реализовывать мастер-план развития моногорода Ковдора

Елена Белкина.

Завершилась рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Ковдор. Моногород сегодня не административная единица, а бизнес - проект, выполнять который необходимо сообща - муниципальными властями, региональным правительством и градообразующим предприятием. Только тогда он может стать территорией будущего.Губернатор провела переговоры с новым исполнительным директором Ковдорского ГОКа Александром Горшковым, встретилась с руководством муниципалитета, познакомилась с работой двух учебных заведений. Школьники и студенты получают профессионально - ориентированное образование. В ресурсном центре школы №1 и политехническом колледже.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В ближайшем будущем компания "ЕвроХим", которая уже год назад заказала проект или, как сейчас принято говорить - мастер-план развития Ковдора - города будущего - этот проект презентует и мы будем вместе его реализовывать. Город должен иметь другой облик для того, чтобы молодежь здесь оставалась, работала и создавала это будущее. И в этом одинаково заинтересована как местная власть, так и областная, так и градообразующее предприятие".
 
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