Студия юных корреспондентов при мурманской школе №5 сделала шаг вперед. В этом году ученики решили снять небольшие телепрограммы

Наталия Бурдина.

Ребята сами пишут тексты и монтируют видео. Студия журналистики - на базе сектора "Информационных технологий", в рамках детского общественного объединения школьников "Пятерочка". Направлений - множество. Сектор ОБЖ и здорового образа жизни, культура. Всего в Мурманске на базе образовательных учреждений работают 43 таких объединения. Их курирует "Союз юных мурманчан".

Директор школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Самая большая ценность детских общественных объединений в том, что дети учатся там, приобретают бесценный опыт публичных выступлений,опыт, когда они формируют свои лидерские качества, они формируют умение работать в команде, организаторские свои способности, ответственность, коммуникабельность".







