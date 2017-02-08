Мурманчанин - в числе российских моряков, которых захватили в плен нигерийские пираты. Что говорят родственники Сергея Гусарова?

Владимир Волков.

В результате нападения 5 февраля нигерийских пиратов на немецкое судно "ВВС Caribbean" принадлежащее немецкой компании «Бризе Шиппинг», захвачен 28-летний мурманчанин Сергей Гусаров. Сегодня он находится в плену вместе с еще шестью гражданами России и украинским моряком. Инцидент произошел в Гвинейском заливе. К судну приблизились катера с вооруженными людьми. Охрана пыталась отбиться, открыв огонь, но безуспешно. Сергей Гусаров ушел в рейс в сентябре прошлого года, в марте должен был вернуться домой. Последнее сообщение от него пришло сестре утром 5-го февраля.

Сестра Сергея Гусарова Александра Гусарова: "4 числа ближе к ночи я поздравляла его с днем рождения — он уже привык, и он написал мне ответ в 9:23 по московскому времени пришел ответ, мол, спасибо, сестренка, мне очень приятно. Потом сообщений не было, ему еще отправляли друзья сообщения интересовались у меня, почему Сергей не отвечает".

Днем судно было атаковано пиратами. Пока на связь с компанией судовладельцем никто не выходил, условий освобождения не выдвигалось, однако требования о выкупе не исключаются. Дипмиссия уже обратилась к властям африканского государства с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных, в том числе и нашего земляка.

Отец Сергея Гусарова Игорь Рябой: "Их вывезли в неизвестном направлении на берег, и до сегодняшнего момента ничего неизвестно, потому что я сегодня звонил Федулову Петру Игоревичу, директору компании "Бризе Шиппинг", он сказал, что мы ждем вестей от пиратов. Какие они запросят требования. Хотелось бы, чтобы те органы, которые отвечают за безопасность граждан нашего государства — помогите вернуть, мужей, сыновей, домой!"









