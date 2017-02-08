Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
08.02.2017 18:40

На базе мурманской "Севрыбы" в перспективе планируют открыть современный травматологический пункт

Яков Осетров.

Заместитель губернатора Инна Погребняк провела совещание по вопросам травматологической помощи в Мурманске. В центре внимания концепция развития больницы "Севрыба". Она породила немало слухов. В частности, о закрытии травмпункта на Шмидта. Но это - не так. Суть проекта - в разграничении функций. В травмпункте нельзя в полном объеме использовать рентгенаппарат, так как не учтены возможности электросетевых соединений. "Севрыба" же изначально спроектирована для пациентов со скелетными травмами, наготове любая аппаратура, наркозное сопровождение, хирурги. Поэтому новое, современное отделение будет обслуживать сложные, экстренные случаи. С легкими травмами - медики ведут прием по старому адресу.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Речь о закрытии существующего травмпункта по улице Шмидта не шла и не идёт. Речь идет только о том, что некоторые функции будут переданы из травмпункта, в котором оказывается помощь сегодня - на ту площадку".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.19
Евро = 63.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.