На базе мурманской "Севрыбы" в перспективе планируют открыть современный травматологический пункт

Яков Осетров.

Заместитель губернатора Инна Погребняк провела совещание по вопросам травматологической помощи в Мурманске. В центре внимания концепция развития больницы "Севрыба". Она породила немало слухов. В частности, о закрытии травмпункта на Шмидта. Но это - не так. Суть проекта - в разграничении функций. В травмпункте нельзя в полном объеме использовать рентгенаппарат, так как не учтены возможности электросетевых соединений. "Севрыба" же изначально спроектирована для пациентов со скелетными травмами, наготове любая аппаратура, наркозное сопровождение, хирурги. Поэтому новое, современное отделение будет обслуживать сложные, экстренные случаи. С легкими травмами - медики ведут прием по старому адресу.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Речь о закрытии существующего травмпункта по улице Шмидта не шла и не идёт. Речь идет только о том, что некоторые функции будут переданы из травмпункта, в котором оказывается помощь сегодня - на ту площадку".





