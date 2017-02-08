Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
08.02.2017 18:30

Город строится, значит он живёт. Микрорайон Жилстрой в областном центре продолжает преображаться

Андрей Зайцев.

Четыре дома на Генералова и Декабристов уже приняты в эксплуатацию. Будущие новосёлы, в ожидании оформления документов, уже осматривают свои квартиры. Лариса Волкова почти 27 лет прожила в "деревяшке" на улице Сомова. Ожидания от нового жилья полностью оправдались. И район хороший, и качество выполненных работ. Хотя ещё несколько лет назад, в то, что счастливый день настанет, верилось с трудом.
Лариса Волкова: "С трудом. Потому что обещаний было много, но, сами понимаете, что обстоятельства сильнее нас, но всё равно всё оправдалось. Я слышала, что были какие-то претензии раньше, но сейчас мне всё это нравится. Даже кафель есть в ванной и туалете. Поэтому, всё хорошо".
Строительство этих домов началось весной прошлого года. Жильё в социальных домах, по оценке специалистов, одно из самых комфортных. Здесь применены современные технологии. В том числе - энергоэффективные. Утеплённая кровля, вентилируемый фасад. В каждой квартире установлены счётчики и пластиковые окна. Данная стройка охватывает весь квартал, что позволяет обеспечить жильём большее количество мурманчан.
Заместитель председателя комитета имущественных отношений администрации г. Мурманска Евгений Юрьев: "В скором времени они встретят новоселье в современных, уютных, тёплых домах. Оборудованных всем необходимым. Многие жили без ванн. С удобствами на стороне. Сейчас - всё в квартире. Современные плиты. Тепловое оборудование. Поэтому только заезжать и радоваться".


← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.19
Евро = 63.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.