В Мурманске стартуют игры Региональной лиги КВН нового сезона

Наталия Бурдина.

В столице Заполярья стартуют игры Региональной лиги КВН нового сезона. К участию приглашают команды из области. Фестиваль - 11 марта. С подготовкой ребятам поможет "Сборная города Мурманска". Победитель сезона получит приз - поездку в Сочи на Международный фестиваль "КиВиН-2018". Заявки на региональный этап ждут в "Доме молодежи" - до 20 февраля.

Руководитель региональной мурманской лиги КВН Алексей Шамов: "Мы столкнулись с тем, что некоторые команды чуть побаиваются заявиться в нашу лигу, в силу того, что по общим отзывам предыдущий сезон сложился очень хорошо и показал высокий уровень. И сейчас мы пытаемся преодолеть некий барьер и даже, в какой-то степени, уговариваем команды - ребята, не бойтесь, приходите к нам, все будет хорошо".







