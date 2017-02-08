Первый поход с боевым применением морской авиации в истории флота России. В родную базу сегодня вернулся отряд кораблей во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов"

Алексей Котович.

Они с честью выполнили поставленные боевые задачи и сегодня вернулись в родную базу. После четырех месяцев дальнего похода, отряд кораблей во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов" вернулся в Североморск. В честь долгожданного события оружейный салют, а горожане на Приморской площади устроили приветственный флешмоб.

Корабельная авиационная группа Северного флота, во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" вошла в Кольский залив и встала на североморском рейде. Пройдены последние мили похода, в котором российские корабельные авианосные соединения впервые в истории приняли участие в боевых действиях по борьбе с международным терроризмом в Сирийский Арабской Республике. Прохождение Кольского залива кораблями осуществлялось поочередно, по прибытию на рейд, тяжелый атомный крейсер "Петр Великий" и тяжелый авианесущий крейсером "Адмирал Кузнецов" в ознаменование окончания похода и прибытия в родную базу выполнили салют - 15 артиллерийских выстрелов из салютных орудий.

Блиц: " - Быстрее домой иди, мы тебя очень сильно ждем! - Муж служит на авианосце "Адмирал Кузнецов" в боевой части четыре. Он у меня командир боевой части. - Ждали, я так понимаю, долго? - Ой, ну конечно, как и все жены на корабле, мы, конечно, ждали, долго. Надеялись, что намного быстрее придут, но, уж, как получилось. - Своего любимого встречаю. Мы практически не общались, к сожалению. Очень хочется уже услышать голос. Очень скучаю, жду, очень рада, что, хотя бы, уже корабль можно увидеть. - Гордишься отцом? - Конечно! Все таки, на таком корабле служить — не каждому дано".

К прибытию российских кораблей школьники Североморска организовали флешмоб, финалом которого стало — разворачивание огромного флага России.

Корабли поставлены на рейдовые бочки. Сейчас экипажи занимаются подготовкой к торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, которая намечена на завтра.







