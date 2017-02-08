Сегодня день российской науки. В Заполярье развиваются научные ассоциации и делают важные, а порой неожиданные открытия!

Илья Комлев.

Сегодня день российской науки. Примета последнего времени - активизация деятельности научных ассоциаций. У нас, в Мурманской области их 17. Если Русское Географическое Общество, минералогическое или ботаническое общества уже на слуху, то другие пока менее известны.

"Вдруг в 10 шагах от лодки показывается над водой огромный рыбий хвост. От неожиданности он мне кажется не меньше китового. Рыба бунтует и снова уносит всю бечеву в воду. Большие круги расходятся по Имандре. Кумжа, кумжа, говорят лопари. Мотай! Михаил Пришин "За волшебным колобком". Эти события происходили здесь, на Имандре. 110 лет назад. Но теперь озеро никогда не будет прежним.

Оказывается корюшки, ради которой приезжают сюда легионы рыбаков - здесь быть вообще не должно. А вот многие коренные виды, увы, теперь стали редкостью.

Доктор биологических наук, член Хибинского отделения Гидробиологического общества Николай Кашулин: "Это прежде всего щука, окунь, язь. Язь он фактически исчез. Если раньше это был один из основных промысловых видов, в Имандре, то в настоящее время он исчез. Исчез и озерный голец, арктический голец".

Заполярные водоемы - предмет интереса Хибинского отделения Гидробиологического общества. Его колыбель - Институт проблем промышленной экологии Севера. Здесь, как в больнице следят за состоянием и ищут способы лечения заболевшего озера.

Доктор географических наук, член Хибинского отделения Гидробиологического общества Владимир Даувальтер: "Мы пока не зафиксировали уменьшения содержания никеля, меди, свинца и других металлов в донных отложениях. Несмотря на то, что наши комбинаты постоянно снижают выбросы тяжелых металлов". Зачастую интересы обществ пересекаются. Что может быть общего у биологов и этнологов? Оказывается редкие на Кольской земле рептилии. Есть ли реальные прототипы у гадов из саамских и поморских преданий - пока загадка.

Кандидат исторических наук, член Мурманского областного регионального отделения Ассоциации антропологов и этнографов России Ольга Бодрова: "У поморов змеи были не только разными по размеру, но и по цвету, величине. При этом в зависимости от цвета у каждой свой статус. Король змей и в том, и другом фольклоре присутствует, он такой огромный, белого цвета. Рождается в пещере. Живет в горах".

Есть среди обществ неожиданные, такие как Гиперборейская академия. Это попытка посмеяться над сомнительными исследованиями. Например, предложением победить цветение воды, переселив к нам водоросли из южных краев.

Кандидат биологических наук, основатель Гиперборейской академии наук Дмитрий Денисов: "Если сине-зеленые водоросли у нас сейчас цветут пока локально, то никто не гарантирует, что эта хлорелла будет цвести везде. И заполонит все на свете. Потом хлорелла - прекрасный корм для зоопланктона. А зоопланктон - это пища для корюшки".

К слову о корюшке. Она тоже результат необдуманного эксперимента. Препятствием для ее расселения по Кольской земле не стали даже водоразделы.