В Мурманске обсудили "Актуальные проблемы развития онкологической службы в Мурманской области"

Елена Сивонен.

"Актуальные проблемы развития онкологической службы в Мурманской области". Обсудили сегодня в исполкоме ОНФ участники "круглого стола". Заседание - итоговое в рабочей поездке онкоспециалистов высокого уровня - ведущих клиник страны. Оценили заполярные показатели. Они, цитируя дословно, - "неплохие". Очень хорошие - по раннему выявлению рака молочной железы - у 70% женщин на первой, второй стадиях. Подробно - о работе подразделений. Всё в порядке с первичным звеном. На уровне - деятельность онкодиспансера. Острой проблемы с дефицитом кадров нет. Но есть вопросы подготовки и переподготовки - не только в Мурманской области, - повсеместно. В их решении обещают помочь.

Директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России, главный внештатный онколог СЗФО, председатель Ассоциации онкологов СЗФО Алексей Беляев: "Специалисты есть, укомплектованность более, чем в других регионах, хотя дефицит всегда есть, даже мы испытываем дефицит в своем учреждении, но их нужно обучать, постоянно совершенствовать. Мы, конечно, предоставим возможности нашего учреждения, либо на нашей площадке, мы готовы и сюда приезжать, эти вопросы мы уже обговаривали с вашей администрацией, руководителями онкослужбы вашего региона".

Внимание заострили еще на одном аспекте - модернизации технологической базы. В первую очередь, радиологического отделения, лаборатории патоморфологии. Нужны современные операционные, которые будут соответствовать всем требованиям. В планах - создать в регионе скрининговый центр - один из первых в стране - для определения ранней диагностики и профилактики онкозаболеваний. На базе маммографической службы.

Член Совета Федерации ФС РФ, член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Мурманской области Татьяна Кусайко: "Те усилия, которые принимаются в рамках Указов президента, поручений президента, те предложения, которые были озвучены в послании президента, конечно, они должны воплощаться в жизнь. Рост онкозаболеваний имеет свою природу. Это говорит о том, что улучшается методика диагностики. То количество выявленных заболеваний - говорит о том, что мы на правильном пути".

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, заместитель главного врача по хирургии ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" Роман Пономарев: "Служба будет, служба нужна. Никто ее не закрывать, не превращать во что-то не собирается. Татьяна Алексеевна правильно сказала, есть поддержка со стороны губернатора, замгубернатора, министра здравоохранения. Это не первый и не последний визит больших гостей к нам. Я думаю, службу мы сможем изменить, службу мы сможем улучшить. Хотя она в достаточно хорошем состоянии".