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09.02.2017 09:20

Успехи сельского хозяйства, призывы вести здоровый образ жизни. В Мурманском областном краеведческом музее выставка агитационного плаката продолжает свою работу

Елена Сивонен, Елена Ямаш.

Выставка агитационного плаката - в областном краеведческом музее - продолжает свою работу. Проект совместный, с Генеральным консульством Королевства Норвегия в Мурманске. Владелец советской части коллекции - Ойвинд Нордслеттен, бывший Генконсул. Плакаты находил на блошиных рынках Москвы. Успехи сельского хозяйства, призывы вести здоровый образ жизни. Норвежские плакаты - это, в основном, политическая партийная агитация. Всего в экспозиции - 19 работ - 30-60-х годов прошлого века. Выставка - до 19 февраля.
Генеральный консул королевства Норвегия в Мурманске Уле Андреас Линдеманн: "Выставка не первый раз в Мурманске, она передвижная, была в Никеле, Архангельске, и вот сейчас в краеведческом музее, потому что она вызывает большой интерес".
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