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09.02.2017 08:57

В Мурманском областном художественном музее начала работу выставка "Русский акварельный портрет середины – второй половины XIX века"

Анастасия Русинова.

Русский акварельный портрет XIX века представляет областной художественный музей. Это постеры, которые в полной мере передают разнообразие одного из самых популярных жанров того времени. Художники писали портреты знаменитых людей - представителей дворянства, духовенства, военных. Под каждым полотном - стикер с подробной информацией о герое и авторе картины. В большинстве своем - работы заказные. Позволить себе портрет - кисти известного художника - могли только состоятельные люди.
Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Есть акварели альбомного формата, потому что составляли альбомы, когда уезжали на отдых, на воды и брали с собой портреты дорогих людей, поэтому это было действительно очень популярно. Конечно, фотография это все изменила, тем не менее, когда вглядываешься в эти портреты, даже в постеры, поражаешься виртуозному владению этой техникой".
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