В Мурманске состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Анастасия Ярославская.

Количество ДТП в регионе выросло. В прошлом году - на 10%. Больше погибших и раненых. Данные озвучили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Присутствующие констатировали - всё также в сводках - и происшествия с участием несовершеннолетних. Предупреждение детского травматизма - традиционно основной вопрос. Причина - человеческий фактор, отсюда задачи - усилить информирование и профилактику. Речь не только о тематических акциях, но и обеспечении организованных перевозок. Они - на особом контроле. Сейчас специалисты разрабатывают дорожную карту - по оснащению учебных заведений автобусами.

Первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира: "Транспортное средство есть на учете в образовательных учреждениях и в центрах, которые организуют перевозки детей - это достаточно, потребности такой нет. Сегодня задача, которая стоит перед регионом - это замена транспортных средств - тех, срок эксплуатации которых уже истекает".