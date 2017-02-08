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08.02.2017 15:35

В Мурманске по инициативе прокуратуры информация, размещенная в сети Интернет о способах уклонения от уплаты налогов, запрещена к распространению

Проведенной прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проверкой выявлены факты предоставления свободного доступа к Интернет-ресурсу, содержащему сведения о способах и схемах уклонения от уплаты транспортного налога, налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц.

Предоставление доступа к указанным сведениям с использованием сети Интернет представляет собой информационное пособничество в совершении правонарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой округа в Ленинский районный суд г. Мурманска направлено 9 заявлений о признании указанной информации запрещенной и ограничении доступа к соответствующим Интернет-ресурсам.
Решениями суда заявленные требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры округа.

Прокуратура Мурманской области
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