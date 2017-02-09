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09.02.2017 09:50

Мурманская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведет «горячую линию» по наиболее актуальным вопросам уголовно - исполнительного законодательства

Внимание! С 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 10 февраля 2017 года Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Мурманской области проводится «горячая линия» по наиболее актуальным вопросам уголовно - исполнительного законодательства: «Каковы основные права и обязанности осужденных к лишению свободы?», «Каков порядок привлечения осужденных к труду?», «Имеют ли осужденные право на личную безопасность?» - эти и другие вопросы вы можете задать заместителю прокурора Инякову Владимиру Владимировичу по телефону (81553) 3-57-65.

В связи с большим количеством поступающих в ходе «горячих линий» телефонных звонков просим вас заранее четко формулировать свои вопросы. Ждем ваших звонков и вопросов.

Прокуратура Мурманской области
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