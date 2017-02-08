Заместитель губернатора Игорь Бабенко принял участие в заседании коллегии следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области

Сегодня состоялось первое в этом году заседание коллегии следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области. Оно было посвящено подведению итогов и обсуждению планов на ближайшее будущее.

В заседании принял участие заместитель губернатора Игорь Бабенко. Он, в частности, отметил, что в минувшем году проведена существенная работа по укреплению законности и правопорядка на территории Мурманской области, защите прав и интересов граждан.

Это стало возможным в том числе благодаря конструктивному взаимодействию между Правительством Мурманской области и следственным управлением Следственного комитета РФ по Мурманской области.

Коснувшись задач, стоящих перед следственным управлением в 2017 году, в качестве приоритетных заместитель главы региона назвал вопросы безопасности, защиты населения от противоправных проявлений, должностных злоупотреблений и халатности.

Также Игорь Бабенко подчеркнул, что правительство Мурманской области готово к любым формам сотрудничества со следственным управлением.

«Губернатор Марина Ковтун дала поручение существенно активизировать межведомственное взаимодействие правительства Мурманской области с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти. Опыт, который накоплен в рамках взаимодействия со следственным управлением, станет хорошим ориентиром и во взаимодействии с другими структурами. Наша общая задача – защита законных прав и свобод гражданина и человека на территории Мурманской области», – сказал заместитель губернатора.



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