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08.02.2017 14:30

График уборки и вывоза снега с городских улиц Мурманска в период с 8 по 12 февраля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

С 20 часов 8 февраля до 8 часов 9 февраля

Первомайский округ:
– ул. Морская;
– ул. Бабикова;
– пр. Кольский, от ул. Морской до дома №88 – четная сторона

Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Генерала Журбы до ул. Книповича – нечетная сторона;
– ул. Челюскинцев, от ул. Профсоюзов до ул. Карла Либкнехта – четная сторона

Ленинский округ:
– ул. Хлобыстова, от пр. Героев-североморцев до ул. Свердлова – четная сторона;
– ул. Хлобыстова, от пр. Героев-североморцев до ул. Гончарова – нечетная сторона
С 8 до 20 часов 9 февраля

Первомайский округ:
– ул. Копытова – четная сторона;
– проезд от дома №26 до дома №11А по ул. Шевченко

Октябрьский округ:
– ул. Челюскинцев, от ул. Карла Либкнехта до ул. Профсоюзов – нечетная сторона;
– проезд вдоль домов №№ 14, 16, 20, 22 по ул. Радищева

Ленинский округ:
– ул. Лобова, от ж/д переезда до ул. Ушакова – нечетная сторона;
– ул. Ростинская – четная сторона

С 20 часов 9 февраля до 8 часов 10 февраля

Первомайский округ:
– ул. Щербакова, от дома №34 до пр. Кольского

Октябрьский округ:
– ул. Маклакова, от ул. Скальной до дома №23;
– ул. Радищева, от разворотного кольца до ул. Павлова – четная сторона

Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Ивченко до ул. Александра Невского – четная сторона;
– ул. Володарского

С 8 до 20 часов 10 февраля

Первомайский округ:
– ул. Копытова – нечетная сторона;
– проезд от ул. Беринга до проезда Ледокольного, 1

Октябрьский округ:
– ул. Маклакова, от дома №23 до ул. Старостина;
– проезд вдоль домов №№ 75-89 по ул. Старостина

Ленинский округ:
– ул. Ростинская – нечетная сторона;
– пр. Героев-североморцев, от ул. Ивченко до ул. Александра Невского

С 20 часов 10 февраля до 8 часов 11 февраля

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от автопарка до автозаправочной станции – четная сторона

Октябрьский округ:
– ул. Радищева, от ул. Павлова до разворотного кольца;
– ул. радищева, от ул. Павлова до ул. Чехова

Ленинский округ:
– ул. Октябрьская;
– пр. Героев-североморцев, от ул. Александра Невского до ул. Чумбарова-Лучинского

С 8 до 20 часов 11 февраля

Первомайский округ:
– проезд от пр. Кольского, 228 до дома №27 по ул. Копытова;
– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до автосалона

Октябрьский округ:
– ул. Полухина, от ул. Фролова до дома №16;
– ул. Фролова – четная сторона

Ленинский округ:
– ул. Мурманская;
– ул. Торцева

С 20 часов 11 февраля до 8 часов 12 февраля

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до автосалона – нечетная сторона;
– пр. Кольский, от ул. Баумана до ул. Щербакова – нечетная сторона

Октябрьский округ:
– ул. Радищева от ул. Чехова до ул. Фролова;
– ул. Чехова

Ленинский округ:
– ул. Лобова, ул. Ушакова до ул. Нахимова – нечетная сторона;
– ул. Сафонова – четная сторона

С 8 до 20 часов 12 февраля

Первомайский округ:
– проезд 302 микрорайона;
– ул. Достоевского – четная сторона

Октябрьский округ:
– ул. Фролова – нечетная сторона;
– телецентр

Ленинский округ:
– ул. Сафонова – нечетная сторона;
– ул. Лобова, от ул. Нахимова до ул. Торцева

Администрация г. Мурманска
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