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08.02.2017 16:10

В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу мини-выставка «Страна Советов»

100-летию Великой Октябрьской социалистической революции посвящена мини-выставка «Страна Советов», которая откроется в Мурманском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 90, I этаж) 9 февраля.

На выставке будут представлены первые символы советского государства: герб, флаг, первая Конституция 1918 года, групповой портрет первого рабоче-крестьянского правительства, состоявшего из 15 наркомов, избранных вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Посетители также смогут познакомиться с первыми Декретами Советской власти, брошюрой Владимира Ленина «Успехи и трудности Советской власти», изданной в 1919 году, фотографиями и документами тех лет.

Выставка начнет работу 9 февраля в 11 часов и продлится до 10 марта.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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