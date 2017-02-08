Более 100 тысяч рублей похитили мошенники у северян

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратилась 73-летняя пенсионерка. Пожилая женщина пояснила, что ей на телефон пришло смс-сообщение «Ваша банковская карта заблокирована». Северянка позвонила по указанному номеру. Ей ответила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и пояснила, что для разблокировки карты необходимо сообщить ей данные банковской карты. Пенсионерка сообщила требуемую информацию, после чего у нее со счета было списано 95 тысяч рублей.

Еще одним потерпевшим стал 36-летний мурманчанин. В сети Интернет он нашел объявление о продаже телефонов по заниженной цене. Мужчина созвонился с продавцом и договорился о сделке. Получив товар на почте и оплатив около 8 тысяч рублей, он обнаружил, что в посылке находился пакет с опилками.

Также от действий мошенников пострадал и 49-летняя жительница областного центра. Неизвестный через всплывающее рекламное окно в сети Интернет под предлогом участия в акции "Спасибо" от одного из банков узнал реквизиты и пароли-доступа к банковской карте, с помощью которых впоследствии с помощью он-лайн услуги, завладел денежными средствами в сумме около 3 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области