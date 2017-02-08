Мурманские кадеты побывали в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Мурманской области

Экскурсию по Экспертно-криминалистическому центру УМВД России по Мурманской области для кадетов из пятого класса правоохранительной направленности школы № 44 города Мурманска провел заместитель начальника ЭКЦ Антон Верхотуров. Школьники впервые побывали в стенах одного из важнейших подразделений полиции.

Антон Верхотуров рассказал о работе криминалиста на месте происшествия, продемонстрировал чемодан эксперта, в котором имеются различные предметы и криминалистические порошки, предназначенные для обработки поверхностей, выполненных из любого материала. Этот чемодан эксперты используют непосредственно на месте преступления, выезжая с ним в составе следственно-оперативной группы.

От того, насколько качественно и правильно будут сняты с места происшествия отпечатки пальцев и другие биологические следы, зависит раскрытие преступления и установление личности преступника.

Антон Верхотуров рассказал ребятам, что для раскрытия преступлений назначаются и проводятся различные виды экспертиз. Так, например, чтобы установить, из какого вида оружия был произведен выстрел, проводятся баллистические экспертизы, и нередко кропотливая работа, в том числе собирание фрагментов пули, становится неопровержимым доказательством виновности.

Без заключения эксперта по установлению подлинности документов, денежных купюр невозможно доказать, что злоумышленник совершил преступление. Экспертиза наркотиков становится решающим аргументом для возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота наркотических веществ.

Чтобы кадетам стало понятнее, в чем заключается работа экспертно-криминалистического центра, специалисты продемонстрировали настоящие гранаты, изъятые с места происшествия, рассказали, как можно восстановить внешность человека по черепу, определить его пол, расу, возраст. Именно такие экспертизы помогают установить личность неопознанных трупов.

После беседы с экспертами-криминалистами ребята отправились изучать отличие подлинных денежных купюр от фальшивок, а также посетили баллистическую лабораторию, где подержали в руках оружие, изъятое с мест преступления.

Работа экспертов не так заметна, как других подразделений полиции, однако именно эти сотрудники обеспечивают раскрываемость преступлений, решили единодушно ребята после завершения экскурсии. Многие из кадетов в дальнейшем планируют связать свою судьбу со службой в полиции, и знакомство с экспертно-криминалистическим центром полиции стало для них еще одним стимулом.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ЭКЦ УМВД России по Мурманской области)