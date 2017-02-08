На заседании профильного комитета областной Думы сегодня подготовили обращение в защиту выпускников Нахимовского училища

Анастасия Ярославская.

С введением в систему российского образования ЕГЭ, они лишились приоритетного права на поступление в военные вузы. По мнению наших парламентариев, вопрос не праздный. И дело не только в логике - нахимовцы традиционно считались будущей элитой Вооруженных сил, в образование каждого государство вкладывает по 7 миллионов. Как раз сейчас в Мурманске активно ведется строительство филиала легендарного училища. В этом году по планам первый набор - 240 человек. И здесь нужно сработать на опережение - гарантированно обеспечить тем, кто смолоду решил посвятить себя службе, возможность поступления в военный вуз вне конкурса. Тем более, что механизмы есть.

Председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО МОД (фракция "Единая Россия") Михаил Ильиных: "Как только механизм этот мы запустим и поймем, что нам нужна поддержка наших коллег из Парламентской ассоциации Северо-Запада. Конечно, мы к ним обратимся, потому что все-таки дети, как мы подразумеваем, со всего Северо-Запада смогут учиться в нашем филиале и если будет такая необходимость, я думаю, наши коллеги нас поддержать".