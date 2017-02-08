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08.02.2017 14:00

Эффективность работы над уголовными делами удалось повысить. Сегодня эта информация прозвучала на коллегии в управлении Следственного комитета области

Анастасия Русинова.

На рассмотрении в 2016 году находилось более 4 тысяч дел, семьсот из них завершены и направлены в суд. Приоритет в работе следователи - как и раньше - отдавали защите прав инвалидов и несовершеннолетних потерпевших. В центре внимания специалистов были факты невыплаты зарплаты или социальных пособий. В этой сфере удалось отстоять интересы тысячи жителей Мурманской области. Общий ущерб - а это более ста миллионов рублей - возмещен. Повысились показатели раскрываемости убийств, 92% - высокий результат в целом по России.
Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области Николай Коннов: "Нашими криминалистами и следователями раскрыты и, отправлены в суд дела прошлых лет. Вот 5 убийств, мы очень плотно здесь работали. Раскрываемость насилия сексуального характера на протяжении уже многих лет составляет 100% ".
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