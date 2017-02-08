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08.02.2017 13:10

Чемпионат мира в Мурманской области. Этой теме была посвящено встреча в региональном комитете по физической культуре и спорту

Андрей Зайцев.

Главный организатор - легенда мирового спорта - олимпийский чемпион, дзюдоист и самбист, создатель такого вида спорта как "универсальный бой" Сергей Новиков. В конце марта в Кировске именно в этой дисциплине станут известны имена чемпионов 2017-го года. Зимний вариант чем-то схож с биатлоном, только помимо бега и стрельбы универсалы должны будут сразиться в финале дистанции. Особенность последних чемпионатов - большой интерес к зимнему виду спорта стран, для которых снег - не самое частое явление природы.
Олимпийский чемпион (1976), заслуженный мастер спорта СССР Сергей Новиков: "Заявляться стали африканцы, хотят очень выступать. Тут драка началась между ними - кто поедет, кто не поедет. Сейчас мне придётся с ними разбираться. Могу сказать, что стран 12-15 африканских и арабских, они приедут на этот чемпионат".
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