"Снежный бой". В г. Полярные Зори пройдет открытый Кубок Кольской АЭС по игре юкигассен

Елена Ястребова.

"Снежный бой". В г. Полярные Зори пройдут соревнования по юкигассен. Задача — выбить снежками максимальное количество игроков противника до истечения времени матча или же попытаться захватить флаг команды-противника. Эта игра возникла из обычной игры в снежки в Японии в конце 80-х, а в 1989 году там провели первый турнир. В последствии ежегодные соревнования начали проводить в Швеции, Финляндии, России и Норвегии. В столице Заполярья эту командную игру начали проводить с 2006 года.

Поучаствовать в этом веселом и развлекательном турнире может любой желающий.

Мероприятие состоится 18 февраля в 11-00 на городском стадионе.