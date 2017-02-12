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12.02.2017 16:00

"Снежный бой". В г. Полярные Зори пройдет открытый Кубок Кольской АЭС по игре юкигассен

Елена Ястребова.

"Снежный бой". В г. Полярные Зори пройдут соревнования по юкигассен. Задача — выбить снежками максимальное количество игроков противника до истечения времени матча или же попытаться захватить флаг команды-противника.  Эта игра возникла из обычной игры в снежки в Японии в конце 80-х, а в 1989 году там провели первый турнир. В последствии ежегодные соревнования начали проводить в Швеции, Финляндии, России и Норвегии. В столице Заполярья эту командную игру начали проводить с 2006 года.
Поучаствовать в этом веселом и развлекательном турнире может любой желающий.
Мероприятие состоится 18 февраля в 11-00 на городском стадионе.
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