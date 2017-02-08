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08.02.2017 13:50

В Мурманске состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре)

3 февраля 2017 года на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре), в котором приняли участие 29 старшеклассников Мурманской области. Участникам необходимо было продемонстрировать глубокие знания по истории разных видов искусства, владение специальной терминологией, умение анализировать культурно-исторические факты.

Лучшими по итогам олимпиады стали учащиеся средней общеобразовательной школы № 9 и гимназии № 1 г. Североморска, средней общеобразовательной школы № 10 г. Кандалакши, средней общеобразовательной школы № 4 г. Оленегорска, гимназии № 6 и гимназии № 2 г. Мурманска, Мурманского политехнического лицея.
4 и 6 февраля 2017 года в средней общеобразовательной школы № 53 г. Мурманска состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ. 27 школьников - знатоков информационных и компьютерных технологий состязались в решении задач с использованием различных языков и сред программирования. 
Победителями и призерами олимпиады по информатике и ИКТ стали учащиеся средней общеобразовательной школы № 10 имени К.И. Душенова г. Североморска, Мурманского академического лицея, Мурманского политехнического лицея, средней общеобразовательной школы № 10 г. Апатиты. 

Министерство образования и науки Мурманской области
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