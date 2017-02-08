"Арктика – территория диалога". Губернатор Марина Ковтун и сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко обсудили ход работы над проектом закона "Об Арктической зоне"

Елена Ямаш.





Ход работы над проектом закона "Об Арктической зоне" обсудили губернатор Марина Ковтун и сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко. Позади - большая совместная работа. Огромное количество предложений от региона обобщены и направлены заинтересованным ведомствам - от Госдумы и Совета Федерации до Арктической комиссии. Работа по принятию закона двигается тяжело, закон не простой - отметила глава региона

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы готовы ждать, только бы закон был качественным и он отражал позиции субъектов, которые включены в Арктическую зону РФ. И тут, то время, которое мы вместе работаем над наполнением этого законопроекта, практическим содержанием, наверное, должно перерасти в качество этого документа".

Обсуждение развития Арктической зоны страны продолжится на площадке четвертого международного форума "Арктика – территория диалога" в конце марта в Архангельске, - выразил надежду Игорь Чернышенко. Кроме того, сенатор сообщил рассказал о некоторых итогах работы комитета Верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Чернышенко: "Он в центре определения позитивного развития регионов, их стабильности, и как раз Мурманская область в 16-м году отмечена в числе тех регионов, которые достигли определенных серьезных достижений в плане стабильности экономического развития и основные финансово-экономические показатели в позитиве".





