Секретарь Общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Ирина Елизарова.



В Мурманской области приступил к работе новый состав Общественной палаты. «Состав палаты существенно обновился, и присутствие молодых членов палаты свидетельствует об успешном развитии общественной жизни края», - подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун на первом заседании палаты нового, пятого состава. Какие вопросы он будет решать в первую очередь? Об этом в передаче «Факты и комментарии» расскажет секретарь Общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.