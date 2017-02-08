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08.02.2017 10:05

В региональном правительстве обсудили мероприятия по повышению поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет Мурманской области

Состоялось первое в текущем году заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина.

В мероприятии приняли участие члены Правительства Мурманской области, представители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Главной темой обсуждения стали основные результаты деятельности рабочих групп, входящих в состав Межведомственной комиссии, по повышению поступлений транспортного налога; налогов, взимаемых в связи с применением специальных налоговых режимов, природных и экологических платежей в консолидированный бюджет Мурманской области за 2016 год и планы мероприятий, намеченные к реализации в 2017 году.

Отмечен рост на 3,7% по отношению к 2015 году поступлений налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. Также в 2016 году увеличились поступления платежей в сфере недропользования в 1,7 раза.

По итогам заседания принято решение продолжить работу по данным направлениям с целью увеличения доходов бюджетов всех уровней.
 
Кроме того, в 2017 году запланировано активизировать взаимодействие Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в целях снижения задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет Мурманской области.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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