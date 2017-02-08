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08.02.2017 13:30

В Мурманске после вмешательства прокуратуры матери малолетнего ребенка выплачена задолженность по пособию по уходу за ребенком

Прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска в результате проверки установлен факт нарушения трудового законодательства одной из организаций.

Положениям закона установлена обязанность работодателя выплачивать лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком возраста до 1,5 лет ежемесячное пособие.
Установлено, что сотруднице организации предоставлен отпуск по уходу за ребенком, установлен размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Однако указанное пособие выплачивалось с нарушением установленных законом сроков, не носило периодического характера, в связи с чем перед работником образовалась задолженность.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой округа в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Мурманской области. Кроме того, прокуратурой округа в адрес организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.
Благодаря принятым прокуратурой мерам нарушения устранены, задолженность перед женщиной погашена в полном объеме.

Прокуратура Мурманской области
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