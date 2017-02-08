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08.02.2017 14:50

В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «I Craft. I Travel Light. Я творю. Я путешествую налегке»

10 февраля в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, 3 этаж, большой зал) состоится торжественное открытие выставки «I Craft. I Travel Light. Я творю. Я путешествую налегке», организованной совместно с Северо-Норвежским союзом художественных ремесленников.

 «Я творю. Я путешествую налегке» - это передвижной выставочный проект норвежских и российских художников, работающих в направлении современного декоративно-прикладного искусства.
На выставке будут представлены работы, выполненные из традиционных материалов районов вокруг Баренцева моря: оленьи рога, береста, кость, рыбья чешуя и дерево, а также работы из «переработанных материалов» и «найденные объекты».  
Впервые выставка была представлена в Архангельске, после Мурманского областного художественного музея экспозиция отправится в Художественный музей города Тромсё, а завершит путешествие в Саамском центре современного искусства норвежского города Карашьок. Проект «Я творю. Я путешествую налегке» демонстрирует богатые эстетические традиции северных территорий и становится своеобразной платформой для обсуждения образа жизни и дальнейшей судьбы этих районов. 
Выставка будет работать до 19 марта.
 
/Мурманский областной художественный музей/
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