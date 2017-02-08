Сегодня губернатор Марина Ковтун работает в Ковдоре

Сегодня рабочий день губернатора Марины Ковтун будет посвящён Ковдорскому району.

В ходе рабочей поездки глава региона встретится с врио главы Ковдорского района Романом Дурягиным и вновь назначенным исполнительным директором Ковдорского ГОКа Александром Горшковым.

Кроме того, на примере ресурсного центра, действующего на базе городской школы №1, и Ковдорского политехнического колледжа губернатор познакомится с итогами и перспективами внедрения модели дуального профориентированного общего и среднего образования.



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