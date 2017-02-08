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08.02.2017 16:09

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Ленинского округа г. Мурманска на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра алиментов. Мужчина от выплаты алиментов уклоняется, неоднократно привлекался за это к ответственности.

В 2016 году ему было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ (по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), от которых он тоже уклонялся. По повесткам в отдел судебных приставов не являлся. Выяснилось, что должник отбывает административное наказание в виде 5 дней административного ареста в изоляторе временного содержания (ИВС), иначе говоря, находится в районном отделе полиции.
В связи с необходимостью проведения дальнейших исполнительных действий судебный пристав выехала по месту фактического нахождения алиментщика в ИВС.
У должника было отобрано объяснение о причинах неисполнения решения суда, он был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 157 ч.1 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов, также неплательщику было вручено требование о незамедлительной явке к судебному приставу по окончании срока отбывания наказания. Должник вел себя спокойно, был откровенен в пояснениях и пожаловался приставу, что не может найти работу, что отбывает административный арест в этом месяце уже второй раз.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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