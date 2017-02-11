Сегодня - День зимних видов спорта в России

Не так давно было решено учредить новый всероссийский праздник – День зимних видов спорта. В 2015 году наша страна его отметила впервые, а дата для празднования – 7 февраля – тогда была выбрана не случайно. Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. День зимних видов спорта – праздник, посвященный зимней Олимпиаде в Сочи. Российские спортсмены завоевали 33 награды – 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. А на последовавшей за ней Паралимпиаде россиянам также не было равных – наши спортсмены-паралимпийцы завоевали 80 медалей, 30 из которых – высшего достоинства. Хоть этот праздник и новый для России, но в рамках его празднования уже проводятся различные спортивные мероприятия, которые проходят во многих городах страны. И прежде всего это традиционные соревнования «Лыжня России» и различные состязания и представления на катках и ледовых площадках по зимним «дисциплинам» (фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт). Одна из целей Дня – привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей Кстати, в 2015 году главные мероприятия Дня прошли в Сочи. Здесь, помимо большого спортивного торжества, был организован Зимний олимпийский бал фигуристов, где все зрители смогли вновь увидеть наших чемпионов и насладиться их потрясающе красивыми выступлениями. А еще на территории Олимпийского парка прошла церемония открытия «Стены чемпионов» – скульптурной композиции, где запечатлены имена всех призеров этих зимних Олимпийских и Парлимпийских игр. Учредители даты надеются, что этот новый спортивный праздник – День зимних видов спорта – станет ещё одним любимым праздником в году для каждого «зимнего» спортсмена и любителя здорового отдыха. Напомним, что в январе во всем мире отмечается Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта.

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