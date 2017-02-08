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08.02.2017 12:10

В Мурманске полицейскими установлен факт причинения побоев

В дежурную часть отдела полиции города обратился местный житель 1959 года рождения. Потерпевший заявил, что его избила сожительница.

Инцидент, по его словам, произошел в квартире по улице Александрова. Ссора между мужчиной и женщиной внезапно возникла на почве личных неприязненных отношений. В ходе нее женщина нанесла пострадавшему ряд ударов и умышленно причинила телесные повреждения, от которых, как уверяет мужчина, он испытал сильную физическую боль.

Сотрудниками полиции подозреваемая – неработающая жительница города 1968 года рождения была задержана по месту жительства и доставлена в отдел полиции. Она призналась в содеянном. Ранее женщина не привлекалась к административной и уголовной ответственности.

По факту причинения побоев возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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