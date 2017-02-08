Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:
8 февраля
Первомайский округ:
– ул. Героев Рыбачьего, от пр. Кольского до д.6, четная сторона;
– 307 межквартальный проезд.
Октябрьский округ:
– ул. Мира от разворотного кольца до ул.Скальной;
– ул. Челюскинцев, от ул. К.Либкнехта до ул. Профсоюзов, четная сторона
Ленинский округ:
– ул. Миронова;
– ул. Халатина
Подробная информация о перекрытии движения в связи с очисткой городских улиц размещена на сайте администрации города Мурманска в разделе «Актуально».
Администрация г. Мурманска