Мурманское отделение Союза театральных деятелей России отмечает 70-летие

Алексей Котович.

Сегодня региональное отделение Союза театральных деятелей России отмечает семидесятилетний юбилей. В эти минуты в большом зале областной филармонии проходит торжественный вечер.

"Теплый вечер в холодную пору" - так назвали это торжественное мероприятие организаторы. Гостей сегодня - полон зал. Началось все, как водится, с поздравлений. Заполярным служителям Мельпомены вручили награды губернатора региона, Мурманской областной Думы, комитета по культуре и искусству.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Театральное искусство - это очень важные и уникальные возможности. Посмотреть на сцену, увидев в зеркале часть своей души. Посмотреть на сцену и увидеть под каким-то новым, необычным, ярким углом историю своей страны".

Заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Наталия Ведищева: "Это дорогого стоит. Это действительно очень важно для нас, тех, которые сидят в зале. Потому что вы делитесь настолько искренней радостью. Вы нам дарите эту радость, дарите надежду, дарите возможность по другому взглянуть на мир. И это благодаря вам, вашему желанию. Не только таланту, а желанию делиться".

Во втором акте для зрителей - театральный капустник. В нем принимают участие артисты мурманских театров, а также воспитанники Детской театральной школы заполярной столицы.





