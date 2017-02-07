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07.02.2017 21:05

Мурманское отделение Союза театральных деятелей России отмечает 70-летие

Алексей Котович.

Сегодня региональное отделение Союза театральных деятелей России отмечает семидесятилетний юбилей. В эти минуты в большом зале областной филармонии проходит торжественный вечер.
"Теплый вечер в холодную пору" - так назвали это торжественное мероприятие организаторы. Гостей сегодня - полон зал. Началось все, как водится, с поздравлений. Заполярным служителям Мельпомены вручили награды губернатора региона, Мурманской областной Думы, комитета по культуре и искусству.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Театральное искусство - это очень важные и уникальные возможности. Посмотреть на сцену, увидев в зеркале часть своей души. Посмотреть на сцену и увидеть под каким-то новым, необычным, ярким углом историю своей страны".
Заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Наталия Ведищева: "Это дорогого стоит. Это действительно очень важно для нас, тех, которые сидят в зале. Потому что вы делитесь настолько искренней радостью. Вы нам дарите эту радость, дарите надежду, дарите возможность по другому взглянуть на мир. И это благодаря вам, вашему желанию. Не только таланту, а желанию делиться".
Во втором акте для зрителей - театральный капустник. В нем принимают участие артисты мурманских театров, а также воспитанники Детской театральной школы заполярной столицы.
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