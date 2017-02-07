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07.02.2017 18:45

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с членом Совета Федерации Игорем Чернышенко

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорем Чернышенко.

Стороны обсудили ход работы над проектом закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» на федеральном и региональном уровнях.

В ходе подготовки законопроекта была проделана большая совместная работа, обобщены и направлены заинтересованным ведомствам консолидированные предложения Мурманской области, отметила Марина Ковтун.

«Вместе с тем работа по принятию закона двигается непросто. Наша позиция заключается в том, что мы готовы ждать, только бы закон был качественным и отражал позицию субъектов Арктической зоны Российской Федерации», – подчеркнула глава региона.

Игорь Чернышенко выразил надежду, что нормативное обеспечение развития Арктической зоны России станет предметом обсуждения на площадке IV Международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдет 29-30 марта в Архангельске.

Кроме того, сенатор сообщил, что по итогам 2016 года Мурманская область вошла в число регионов, где сохранена социально-экономическая стабильность, обеспечен рост ряда финансово-экономических показателей развития региона.


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