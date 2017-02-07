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07.02.2017 18:35

Мурманские дорожники постепенно приводят город в порядок

Анастасия Ярославская.

По их подсчетам, не убранными остались лишь 25% подведомственных им дорог. Сегодня от снега и наледи освобождали Кильдинскую. Уборка комплексная, счищают почти до асфальта, с тем, чтобы какое-то время не возвращаться сюда вновь. Условия сложные - непростой дорожный профиль, к тому же много припаркованных машин. Эту проблему решают сейчас с помощью эвакуаторов. Любую помеху немедленно переставляют. К уборке ежедневно привлекают максимум техники - 160 погрузчиков и самосвалов работают в круглосуточном режиме. По мнению дорожников, этого вполне достаточно. Дефицита нет, даже с учетом объемов - в общей сложности 168 километров. Просто зима слишком снежная.  
Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Это получается миллион 680 квадратных метров. В этом году выпало более полутора метров осадков, вот умножите на 1,5 метра. Если все это дело разделить, получается, чтоб за сутки все это вывезти, нужно в пределах 5 тысяч больших самосвалов 20-ти кубовых. К сожалению, у нас столько на всем Кольском полуострове нет. Арифметика говорит о том, что мы не всесильны".
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