Прокуратура Мурманской области сделала выводы о работе жилищников в период и после недавних снегопадов

Анастасия Ярославская.

47 представлений, 32 административных производства, 10 предостережений. Прокуратура сделала выводы по работе, точнее, по бездействию жилищников в период и после недавних снегопадов. Выявлены многочисленные нарушения. Претензии к содержанию и дорог, и дворов, и кровель. В поле зрения - Мурманск, Кандалакша, Апатиты, Кировск, Североморск, Полярные Зори, Кольский и Печенгский районы - ненадлежащая уборка снега зафиксирована почти повсеместно. "Черный список" готов, теперь прокуроры обещают проследить, насколько быстро и как качественно, попавшие в него, устранят нарушения.

Прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Мурманской области Антон Егошин: "У нас мониторинг продолжается ежедневно. В том случае, если нарушения не будут устраняться в рамках вынесенных представлений, органы прокуратуры будут решать вопрос об обращении в суд с исками об обязании устранить нарушения".





