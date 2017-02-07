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07.02.2017 18:30

Социальная программа Мурманска "Городская карта поддержки" вновь расширена

Светлана Деменева.

Новый участник социальной программы "Городская карта поддержки". Одна из стоматологий областного центра. Клиника и раньше предоставляла скидку пенсионерам - 10 процентов на протезирование. Сейчас ее могут получить все владельцы городских карт поддержки. К слову, перечень льготников недавно расширили. Включили почетных доноров, ветеранов труда Мурманской области, членов семей погибших военных, а также тех, кто воспитывает приемных детей.
Директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "За прошлый год - ортопедических нарядов у нас было - 8 тысяч 60 человек. Из них почти 80 - 90 процентов были пенсионеры. Терапевтических у нас было 4 тысяч 280 человек. Ну, вот, они тоже получат скидку".


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