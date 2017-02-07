Начало большой лыжни в Заполярье. В рамках Праздника Севера учащихся в Мурманске стартовали соревнования - "Специальная Олимпиада России"

Андрей Зайцев.

Олимпийцы России - на Окунёвом озере Мурманска. Старт соревнований - в рамках 57-го Праздника Севера учащихся. Программа "Специальная Олимпиада России".

За олимпийские награды в борьбу вступили воспитанники коррекционных школ региона. Почти 130 спортсменов готовы показать свой бойцовский характер. Эти соревнования проводятся с 2005 года. И с первых же стартов полюбились начинающим спортсменам. В этом году в программе первенства - лыжные гонки и снегоступинг.

Старший инструктор-методист ГБУДО "Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа" Ольга Трефилова: "Они учатся всё-таки побеждать, находить силы, чтобы пройти дистанции. Потому что - особенно 50 метров и 100 метров - которые бегут дети с тяжёлыми нарушениями, им это тяжело, но они пытаются, справляются".

Соревнования организованы на базе областной ДЮСШ при поддержке регионального министерства по образованию и науке. В сезоне 2017 года для этих мальчишек и девчонок - они первые.

Алина Сазарова: "Спорт - это хорошо, я считаю, что для меня спорт, это очень хорошо. Мне нравится заниматься спортом. Я когда-то не любила спорт, а сейчас решила заниматься".

В течение года команды школ-интернатов, учреждений дополнительного образования соревнуются не только на лыжне, но и на плавательных и беговых дорожках.

Тренер спортивно-адаптивной школы № 15 (г. Мурманск) Александра Дмитриева: "Мы всегда переживаем очень, болеем за наших детей. Эстафета - очень зрелищный вид, командный вид, переживаешь за всю команду. Чем больше соревнований, тем лучше. Это - опыт, безусловно, опыт соревновательный, он очень важен".

А в предстоящую субботу вся страна выйдет на лыжню. 35-я Лыжня России в этом году в Мурманской области готовится в 16 стартовых городках региона. Среди них и новые участники. Североморск-3 выставляет своих мастеров.

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наталья Марковина: "Массовый спортивный праздник! Прежде всего! Это улица, хорошее настроение, погода, заряд бодрости. Это активный отдых. Без учёта, без ограничения возраста. Каждый , кто стоит на лыжах, может прийти".

В Мурманске в Долине Уюта дошколята откроют большой забег в 12 часов и сразу после них Лыжня России примет всех любителей здорового образа жизни.