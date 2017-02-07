Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
07.02.2017 16:49

Состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с председателем комитета по тарифному регулированию Владимиром Губинским

Светлана Деменева.

В Мурманской области в этом году будут снова заморожены тарифы на газ для населения. Об этом сегодня на встрече с главой региона сообщил председатель комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский. Так же, в 2017 не изменится тариф и на тепловую энергию для 16 муниципальных образований. Это 26 населенных пунктов. Там, где стоимость за гигокалорию достигла 3 тысяч 400 рублей - либо выше.
Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский: "Та задача, которая была вами поставлена, по сдерживанию тарифа на тепловую электроэнергию - а как мы знаем - это в совокупной плате граждан составляет порядка 80 процентов тепловая энергия, отопление, горячее водоснабжение. Поэтому этот момент мы сдерживаем".
Губернатор мурманской области Марина Ковтун: "Вопросы тарифов всегда вызывают большой общественный резонанс поэтому, максимально важна прозрачность, открытость в работе вашего ведомства чтобы люди понимали - что и почему".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.71
Евро = 63.16
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.