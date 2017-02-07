Состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с председателем комитета по тарифному регулированию Владимиром Губинским

Светлана Деменева.

В Мурманской области в этом году будут снова заморожены тарифы на газ для населения. Об этом сегодня на встрече с главой региона сообщил председатель комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский. Так же, в 2017 не изменится тариф и на тепловую энергию для 16 муниципальных образований. Это 26 населенных пунктов. Там, где стоимость за гигокалорию достигла 3 тысяч 400 рублей - либо выше.

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский: "Та задача, которая была вами поставлена, по сдерживанию тарифа на тепловую электроэнергию - а как мы знаем - это в совокупной плате граждан составляет порядка 80 процентов тепловая энергия, отопление, горячее водоснабжение. Поэтому этот момент мы сдерживаем".

Губернатор мурманской области Марина Ковтун: "Вопросы тарифов всегда вызывают большой общественный резонанс поэтому, максимально важна прозрачность, открытость в работе вашего ведомства чтобы люди понимали - что и почему".



