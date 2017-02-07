Губернатор Марина Ковтун поставила перед комитетом по тарифному регулированию задачу продолжить работу по сдерживанию роста коммунальных тарифов для населения

Артем Дашевский.

Работа по сдерживанию роста коммунальных тарифов для населения должна быть продолжена. Такую задачу поставила сегодня губернатор Марина Ковтун в ходе рабочей встречи с руководителем профильного регионального ведомства Владимиром Губинским. В центре внимания итоги деятельности комитета за прошлый год. В 2016 на ведомство возложены новые задачи. Это контроль над ростом тарифов в сфере транспорта, газоснабжения, лекарственного обеспечения и кадастровых работ.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Вопросы тарифов всегда вызывают большой общественный резонанс. Поэтому максимально важна прозрачность и открытость вашего ведомства, чтобы люди понимали – что и почему".

Владимир Губинский отметил, что в 17-ом году снова заморозят тарифы на газ для населения. Не изменится и тариф на тепловую энергию для 16 муниципалитетов. Там, где стоимость гигакалории достигает трех тысяч четырехсот рублей и выше.

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский: "Та задача, которая была вами поставлена по сдерживанию тарифа на тепловую энергию – а как мы знаем – это в совокупной плате граждан составляет порядка 80 процентов - отопление, горячее водоснабжение — поэтому, этот момент мы сдерживаем".