На Кольском Севере - неделя под знаком норвежской культуры

Елена Ямаш.

Эта неделя в Мурманске проходит под знаком норвежской культуры. Концерты и музыкальные спектакли, выставки и торжественные приемы. Пока на мировой геополитической арене не все гладко, приграничное сотрудничество продолжает крепнуть. Разговор - на языке культуры, в ход идет "народная дипломатия".

Студент Норвежского Арктического университета Эдвин Орхус в Мурманске чуть больше недели. На родине изучает экономику рыбного хозяйства и биологию. В этом семестре будет учиться в МГТУ по программе обмена студентами. При распределении сам попросился в Мурманск. Русский язык, историю и литературу учил еще в школе. Уже завел новые знакомства.

Студент по обмену Аудун Орхус: "Здесь познакомился с добрыми людьми. Даже в филармонии был. Вы здесь очень культурно живете, мне здесь хорошо".

В филармонии Эдвин побывал на концерте уникального саамского исполнителя - тоже норвежца Йохана Сары. Йойки музыканта нечто большее, чем просто творчество. Это его история и наследие.

Саамский исполнитель йойков Йохан Сара: "Это та культура, в которой я вырос, это то, что я получил с молоком матери, это культура близка моему сердцу".

Языкового барьера для йойков не существует. Это музыка, понятная всем. Ловозерские саамы проехали сотни километров, чтобы услышать выступление и, как они сами говорят, - поддержать брата.

Пока "приключения" норвежца Эдвина Орхуса в России только начинаются, его соотечественник - хорошо известный северянам Ойвинд Нордслеттен - бывший Генконсул Королевства в России - отметил юбилей с момента своего первого визита в страну советов. Застал еще 50-летие революции.

Ойвинд Нордслеттен: "Моя жизнь так сложилась, что я много лет провел в вашей стране и никогда в этом не раскаивался".

Сейчас дипломат на пенсии. На западе Норвегии восстановил старый сруб, выращивает картошку, рыбачит. И часто бывает в России, где живут его внуки. На этот раз возвращение - в роли коллекционера. Привез выставку российских и норвежских агитационных плакатов середины прошлого века.

Генеральный консул королевства Норвегия в Мурманске Уле Андреас Линдеманн: "Она была здесь, была в Никеле, Архангельске, и вот сейчас в краеведческом музее, потому что она вызывает большой интерес".

Посетителям музея Ойвинд Нордслеттен читает лекцию на тему: "Норвегия и Россия. История тысячелетнего добрососедства. Взгляд в будущее". Признает: санкции сейчас осложняют ситуацию. Но все же дает позитивный прогноз. Слишком глубоко жители двух стран проросли друг в друга.

Ойвинд Нордслеттен: "Нам суждено жить рядом с вами, а вам - рядом с нами. Мы должны это преодолеть".