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07.02.2017 18:15

Сенатор Татьяна Кусайко провела рабочую встречу с министром социального развития Мурманской области Сергеем Мякишевым

Елена Белкина.

В центре внимания - региональные меры поддержки рождаемости, вопросы независимой оценки качества социальных услуг, оказание ранней помощи семьям с детьми - инвалидами по программе "Доступная среда" и подписание соглашения с федеральным центром о предоставлении субсидий региону. Отметим, что в этом году оно будет впервые подписано не в бумажном варианте, а в электронном виде, что позволит значительно ускорить процесс получения денег регионом.
Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Нас уверили в том, что после подписания соглашения в системе "Веббюджет" средства в регион придут чуть ли не в течение одной недели. На этот год установлена достаточно жесткая пропорция в плане софинасирования 53% и 47%, поэтому часть средств, предусмотрена в областном бюджете, и уже есть распоряжение правительства - о выделении объема средств на наш регион".
Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "В этом году большее внимание будет уделяться реабилитации и оказанию ранней помощи семьям, которые имеют детей - инвалидов. В нашем регионе, я знаю, эти вопросы достаточно хорошо контролируются министерством. И я бы хотела отметить, что взаимодействие и с общественными организациями выстроено".
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