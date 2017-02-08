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08.02.2017 11:50

Вниманию водителей. Ограничение движения в Мурманске

В связи с проведением совещания судей судов общей юрисдикции Мурманской области будет запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска, а при их отсутствии автотранспорта, принадлежащего: Мурманскому областному суду, Арбитражному суду Мурманской области, Северному флотскому военному суду, гарнизонным военным судам, районным и городским судам Мурманской области, прокурору Мурманской области, Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, Управлению ФСБ России по Мурманской области, Управлению МВД России по Мурманской области, управлению Судебного департамента в Мурманской области, главному федеральному инспектору по Мурманской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, министру юстиции Мурманской области 

с 00 до 17 часов 10 февраля:

– по ул. Октябрьской, от Флотского проезда до Рыбного проезда;
– по Рыбному проезду, от арки во двор д. 8 по Рыбному проезду до ул. Октябрьской;
–на площади перед д.13 по ул. Октябрьской.
Указанные участки будут освобождены от автотранспорта.

Администрация г. Мурманска
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