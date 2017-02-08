"Теплый вечер в холодную погоду". Мурманское региональное отделение Союза театральных деятелей России отметило 70-летний юбилей

Юлия Палеева, Алексей Котович.

Мурманское региональное отделение Союза театральных деятелей России отметило 70-летний юбилей. В Большом зале областной филармонии прошел торжественный вечер, посвященный этому событию. "Теплый вечер в холодную пору" - так назвали организаторы мероприятие. Гостей - полон зал. Началось все, как водится, с поздравлений. Служителям Мельпомены вручили награды губернатора региона, Мурманской областной думы, комитета по культуре и искусству.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Театральное искусство - это очень важные и уникальные возможности. Посмотреть на сцену, увидев в зеркале часть своей души. Посмотреть на сцену и увидеть под каким-то новым, необычным, ярким углом историю своей страны".

Заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Наталия Ведищева: "Это дорогого стоит. Это действительно очень важно для нас, тех, которые сидят в зале. Потому что вы делитесь настолько искренней радостью. Вы нам дарите эту радость, дарите надежду, дарите возможность по другому взглянуть на мир. И это благодаря вам, вашему желанию. Не только таланту, а желанию делиться".

Региональный Союз объединяет 50 артистов и работников мурманских профессиональных театров: областного драматического театра, областного театра кукол, драматического театра Северного флота. 19 из них удостоены почетных званий. Для молодых артистов - это творческие командировки, получение грантов на новые постановки. Возможность реализовать свои идеи на площадке мурманского Дома актера.

Актриса Мурманского областного театра кукол Екатерина Ефремова: "Мы счастливы, что в Доме актера, как-то можно пробовать и там открыт приветствуют это, пробовать, ошибаться искать. Творческий поиск для актера это не самая последняя вещь".

Начальник отдела региональных и межрегиональных программ Союза театральных деятелей РФ Ирина Антонова: "Культура, театр, профессиональный театр играют огромную роль в жизни людей. Потому, что все мы работаем для зрителя для того, чтобы всем было интересно. То, что 70 лет - союз сохранился, выжил, скажем так, в непростых условиях девяностых и сумел выйти на новый этапе своего творческого развития - я думаю, что это очень хорошо".