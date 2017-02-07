7 февраля УФСИН России по Мурманской области отмечает день образования

Павел Кондратьев, Артем Дашевский.

Сегодня день рождения Управления федеральной службы исполнения наказания по Мурманской области. Ведомству 76! В ведении 6 колоний, 2 изолятора, уголовно-исполнительная инспекция, больница, подразделения конвоирования, обеспечения и снабжения. В них трудятся около 2 тысяч жителей области, а численность осужденных на сегодня составляет пять с половиной тысяч человек.

Начальник УФСИН по Мурманской области Евгений Шихов: "Пользуясь случаем хотел бы поздравить в первую очередь наших ветеранов и всех сотрудников уголовно-исполнительной системы Мурманской области. И пожелать, чтобы у нас было поменьше тревог и побольше плановых мероприятий, чем внеплановых".

И сегодня в мурманском СИЗО открыли новую комнату приёма и досмотра передач. Стены оформлены стендами, на которых можно найти перечень разрешенного к передаче и другую важную информацию. Попасть в помещение можно с улицы, а продукты и необходимые хозяйственные принадлежности закупать в магазине изолятора. Это избавляет передачи от досмотра, сокращая очереди.





