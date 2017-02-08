Продолжаются соревнования Спартакиады студентов колледжей Мурманской области

С 9 по 11 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе Кольского района состоятся соревнования по баскетболу среди мужских команд и 3х3 среди женских команд в зачет 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В соревнованиях примут участие 5 мужских команд и 7 женских команд из Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского медицинского, Мурманского педагогического и Мурманского индустриального колледжей.

Команды-победители будут награждены кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Начало соревнований в 9.00 (г. Кола, пр.Защитников Заполярья, 3, ФОК Кольского района).

Состязания проходят в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /