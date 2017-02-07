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07.02.2017 16:20

55 лет - безопасно и с комфортом. Самый северный в мире троллейбус готовится отметить юбилей

Анастасия Русинова.

55 лет с комфортом! Самый северный троллейбус готовится отметить юбилей. 55 лет по улицам Мурманска в любую погоду курсируют электролайнеры. С недавнего времени к ним присоединился и автобусы.
Это токарный цех троллейбусного депо №1, где постоянно кипит работа. Чтобы обеспечить бесперебойный выход электромашин на линию - здесь вытачивают и обрабатывают необходимые детали и запчасти. Все делается по старинке, но с проверенной годами надежностью, что и отметили гости.
Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий: "Видно, что оборудование морально устаревшее, наверное, но в очень хорошем состоянии. Золотые руки у специалистов. И это позволяет обеспечивать такую сложную и бесперебойную работу электротранспорта".
Само здание депо построено в 61 году прошлого века. На тех же ремонтных площадках специалисты справляются и с современными объемами.  
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Само предприятие уже 55 лет осуществляет важную функцию в городе - перевозка пассажиров - основной девиз у них, я сейчас поговорил с работниками - сделать все, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров".
Обеспечивает ее чуть более полутора тысяч человек. Сегодня у "Электротранспорта" два депо - это ремонтные мастерские, служба движения, энергохозяйства, организации сбора выручки, аварийно-техническая служба. На городских улицах работает 117 пассажирских троллейбусов и 101 автобус.
Генеральный директор ОАО" Электротранспорт" Сергей Коробков: "Если взять наши соседние города: Архангельск, Петрозаводск, Вологда - где-то умер троллейбус, где-то на последнем вздохе. Наше предприятие когда-то управление троллейбуса было. Сейчас акционерное общество "Электротранспорт" и сохранило и троллейбусные, и уже успешно теперь, и автобусные перевозки".
Поездка по городу - как подтверждение качественной работы всего предприятия. Удобная современная машина, бесплатный доступ в интернет, онлайн маршрут. Здесь разговор о перспективе. Стараясь идти в ногу со временем, транспортники закупают современные троллейбусы, обновляя парк. Сейчас к выходу на линию готовятся два новых электролайнера, еще несколько - планируют закупить в течение года. Предприятие развивается, а значит - живет. И три миллиарда человек, которых перевезли городские троллейбусы за 55 лет - не предел.
Сегодня свою пятерку "Электротранспорту" поставили чиновники. За высокие показатели и стабильность производства . Вторую пятерку каждый день ставим мы с вами - пассажиры. Не сомневаясь, что в любую погоду общественный транспорт сработает на "отлично".
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