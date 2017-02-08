В Мурманске пройдет онлайн-встреча с российским политиком и философом Олегом Смолиным

Сегодня в 15.00 в областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих пройдет онлайн-встреча с российским политиком и философом Олегом Смолиным.

Олег Смолин – доктор философских наук, профессор Омского государственного университета, член-корреспондент Российской академии образования, председатель Общероссийского движения «Образование для всех», вице-президент Паралимпийского комитета Российской Федерации, вице-президент Всероссийского общества слепых, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке. Организатор встречи – Санкт-Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих.